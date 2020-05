Confagricoltura Avellino, l’appello di Caputo per salvaguardare le aziende agricole

Siamo in campo con determinazione e con grande tenacia. I nostri associati, anche in questa situazione di emergenza epidemiologica, hanno dimostrato la loro capacità e la loro abnegazione nel garantire alle comunità i loro prodotti.

Oggi però come loro rappresentanti abbiamo la necessità di mettere in atto tutto quanto in nostro potere per salvaguardarli per il tramite di Confagricoltura Campania al Tavolo Verde della Regione Campania, stiamo già dialogando per trovare ulteriori fondi da inserire sulla misura 13.1.1.

A tal proposito, chiediamo con forza a tutte le rappresentanze politiche presenti su questi territori di fare la loro parte e di intervenire per evitare che un territorio come il nostro sia ulteriormente martoriato dalla chiusure di ulteriori aziende agricole.

Prendiamo atto delle dichiarazioni positive rilasciate alla stampa da parte del Consigliere Regionale On. Petracca – si rifinanzia l’indennità compensativa per l’Agricoltura in Campania, grazie alla rimodulazione dei fondi – e della disponibilità del Consigliere Delegato alle aree Interne del presidente De Luca, On. Francesco Todisco, ad aprire immediatamente un tavolo di discussione sull’argomento.

Speriamo vivamente che da tale confronto scaturisca una soluzione concreta per il bene dell’intera filiera produttiva.