Consiglio Federale: Lega Pro con play-off e play-out e algoritmo

Ufficioso, non ancora ufficiale, ma con una buona fetta di probabilità che lo scenario definitivo della Lega Pro sia questo.

MANCA SOLO IL COMUNICATO UFFICIALE

Stando a quanto trapela al termine del Consiglio Federale, la Lega Pro non concluderà i campionati, facendo ricorso a:

Promozione diretta delle prime in classifica: Monza, Vicenza e Reggina approdano in B.

Retrocessione diretta delle ultime in classifica: Gozzano, Rimini e Rieti tornano tra i non professionisti della Serie D.

Play-off e play-out per stabilire le altre promozioni/retrocessioni.

QUESTIONE A PARTE

A suscitare clamore è il sistema che sarebbe stato eletto per stabilire le griglie sia dei play-off che dei play-out. Spetterebbe ad un logaritmo decidere quali compagini, ovviamente volontarie, disputerebbero gli spareggi. Pare che ci sarebbe uno spiraglio secondo cui tale criterio non dovrebbe essere applicato nel girone C, quello in cui milita l’Avellino. Non resta che attendere notizie coi crismi dell’ufficialità.