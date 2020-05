Consumo bevande alcoliche e orario di chiusura: De Luca cambia!

Circa il consumo di bevande alcoliche e l’orario di chiusura dei locali, c’è stato il cambio di rotta del Presidente della Regione Campania. In mattinata lo sceriffo della regione ha pubblicato la nuova ordinanza che va incontro ai gestori dei locali.

Probabilmente resteranno delusi i tanti giovani, visto che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche è stato anticipato di un’ora. Non più fino alle 23:00, adesso sarà possibile consumare alcolici fino alle 22:00. Si erano registrati dei problemi lo scorso fine settimana, in quanto on tutti colori che somministravano alcolici avevano l’obbligo di chiusura alle 23:00. https://www.facebook.com/vincenzodeluca.it/

Per questo Vincenzo De Luca ha ritenuto opportuno “ritoccare” la precedente ordinanza. In seguito alle problematiche registrate nello scorso fine settimana e agli incontri avuti in settimana con le Camere di Commercio, la nuova ordinanza prevede:

divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche dopo le ore 22:00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale;

dalle ore 22:00 alle ore 6:00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico (comprese ville e parchi);

per i bar, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi, resta consentita la facoltà di apertura a partire dalle ore 5:00 ed è disposto l’obbligo di chiusura entro le ore 01:00

https://www.lanostravoce.info/movida-sannio-i-sindaci-chiedono-prolungamento-orario-apertura-locali/