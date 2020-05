Contrada, le dichiarazioni del primo cittadino alla luce della sua positività al Covid-19

Il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, chiarisce le sue condizioni di salute, alla luce della notizia sulla positività al Covid-19.

In particolare , il primo cittadino, ha ricostruito cronologicamente l’intero quadro della situazione:

“Mercoledì mattina sono stato sottoposto dapprima a un test rapido, che ha dato un esito incerto, e poi a un secondo test rapido, che ha fornito un altro esito poco sicuro. A questo punto, sono stato sottoposto a un test sierologico e al tampone. Dall’esito del test sierologico si evince che, purtroppo, nei mesi scorsi, ho contratto il coronavirus. Ho avuto una febbre molto alta a fine gennaio, posso pensare che sia stato questo l’episodio collegato al contagio. Dal test, al tempo stesso, si evidenzia che io sono immune al Covid, avendo sviluppato un numero elevatissimo di anticorpi. Non solo sono immune, ma non ho neanche alcuna possibilità di infettare persone che sono state in contatto con me. Il primo tampone effettuato dall’Asl, tuttavia, ha dato esito positivo. Sono stato sottoposto a un secondo tampone, dall’Asl di Avellino ed è stato inviato al Cotugno, per avere una certezza definitiva sulla positività o negatività al virus “.

Gli uffici comunali – in via preventiva – sono stati chiusi e sanificati. Naturalmente, tutti i dipendenti comunali, i consiglieri e gli assessori sono stati inseriti nella lista dei tamponi che saranno effettuati già a partire da questa mattina.

In virtù di tale dinamica è doveroso chiedersi se sono davvero attendibili – e con quale percentuale – i test sierologici… in aggiornamento.