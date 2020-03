Coronavirus Avellino. Aggiornamenti

Esito negativo per i tamponi effettuati sui genitori dell’insegnante – attualmente ricoverata al Cotugno di Napoli – positiva al covid 19 transitata per il moscati di Avellino. Immediatamente identificati e posti in isolamento i 25 operatori sanitari e le 50 persone transitate – quindi venute in contatto con l’insegnante – per il pronto soccorso.

Questa notte il pronto soccorso è stato sanificato, mentre il reparto di Otorinolaringoiatria rimarrà chiuso fino all’11 marzo.

Tuttavia anche la Prefettura di Avellino si adegua alle linee guida nazionali. Tante le manifestazioni rinviate in questi giorni, anche in Alta Irpinia. Nel capoluogo il presidente del Tribunale, Vincenzo Beatrice, ha invitato a scaglionare le udienze, in particolare quelle civili, per diluire l’affluenza di più persone contemporaneamente.