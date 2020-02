Coronavirus Campania. Coordinamento interforze

Allerta massima in tutta la Campania dove i sindaci stanno attivando i protocolli ministeriali previsti per tutelare i propri concittadini. Ad Avellino questa mattina si è svolto un vertice in Prefettura per fare il punto della situazione e concordare le misure da adottare. Lo stesso accadrà a Salerno nel pomeriggio. Segno di come le autorità di pubblica sicurezza vogliano mettere in campo tutte le iniziative necessarie per prevenire qualsiasi rischio.

E’ stato attuato un coordinamento interforze volto a garantire e rassicurare la popolazione. Varie – e a scopo precauzionale – sono state le quarantene ordinate in diversi comuni della provincia per quei cittadini che rientrano da zone in cui sono stati accertati casi di Coronavirus e che abbiano o ritengono di aver avuto contatto stretto con il virus. I casi principali si sono registrati nell’Avellinese e nel Salernitano: nel primo caso sono oltre 30 le persone in quarantena, qualcuna in più in provincia di Salerno dove l’episodio principale ha visto far scattare la profilassi a scopo precauzionale per 33 persone che sono rientrate nella Piana del Sele dopo aver trascorso qualche giorno tra Venezia e Viareggio.

Attenzione altissima anche in provincia di Benevento dove la situazione, per il momento, è più tranquilla.

Ma l’invito è unanime: evitare eccessivi allarmismi e mantenere la calma per gestire questa fase di emergenza.