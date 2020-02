Coronavirus, cinese in “isolamento” a Mirabella Eclano. Torna la paura in Provincia di Avellino

Torna a casa dalla Cina, è allerta. Il caso stavolta arriva da Mirabella Eclano dove un altro cittadino di nazionalità cinese sarebbe tornato in seguito ad un viaggio in Cina.

Anche per lui sono scattate le misure di prevenzione. Il sindaco Ruggiero ha subito informato Carabinieri, Prefettura, Asl, anche il dirigente dell’istituto scolastico frequentato dal figlio del commerciante per accertarsi che l’uomo e le persone entrate in contatto con lui vengano sottoposte a sorveglianza sanitaria.

Intanto da Bisaccia arrivano notizie confortanti. Antonio sta bene, monitorato quotidianamente dal medico di famiglia, sta completando sereno i suoi giorni di isolamento con il supporto dell’intera comunità e con l’assistenza degli operatori sanitari. Si era calcolato che entro il venti febbraio Antonio avrebbe dovuto completare la sua quarantena. Così non sarà. Servirà qualche giorno in più per scartare ogni pericolo.