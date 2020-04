Coronavirus, dal “lockdown” al “contact tracing”

Sembra una storia già vissuta. È come quando da bambini si chiedeva ai genitori di uscire.. la prima risposta era un no categorico, “non si esce stasera” (lockdown) poi dopo una serie di contrattazioni si giungeva al “sì, ma devi dirci dove vai” (contact tracing).

Oggi, in Italia, contact tracing è risultata essere una delle dieci keywords più ricercate su Google. Le ricerche sono totalmente “schizzate” in seguito all’intervento di questa mattina del Commissario Arcuri: “Il contact tracing è una modalità per garantire la possibilità che vengano conosciuti e tracciati i contatti che le persone hanno e che sono importanti qualora purtroppo qualche nostro concittadino diventa contagiato. Siamo tutti consapevoli che sia uno strumento importante, ma bisogna che rispetti due fattispecie fondamentali, la sicurezza e la privacy”.

Cos’è il contact tracing e come funziona l’app “Immuni”

Il concetto di contact tracing è semplice: ognuno di noi porta con sé un dispositivo su cui è scaricata un’applicazione, l’Italia ha scelto “Immuni“, capace di emettere un segnale che può essere ricevuto da chiunque sia fisicamente vicino a noi. Questo segnale permette di calcolare la durata del contatto e la distanza a cui è avvenuto. L’obiettivo è quello di segnalare l’eventuale presenza nei paraggi di una persona infetta da Covid-19 a tutti coloro che sono stati esposti a quest’ultima.

Problemi di cybersecurity

In questi giorni però sono sorte numerose polemiche riguardanti problemi di cybersecurity. Innanzitutto la capacità dell’applicazione di trasmettere dati che vengono ricevuti da altri dispositivi, e ciò può comportare una vasta gamma di attacchi di cyber criminali. Inoltre, se l’informazione sui contatti viene gestita e archiviata da un ente centrale, l’ente centrale a tutti gli effetti si può comportare come un sistema di sorveglianza di massa.

Quindi, nonostante la fase d’emergenza, il Governo deve cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati di sicurezza pubblica tutelando sempre i diritti dei cittadini.

Chiarimenti del Presidente del Consiglio

A riguardo, di poche ore fa l’intervento in Senato del Premier Conte che sembra fare chiarezza: “Il tracciamento è necessario per evitare la diffusione del virus ma il suo utilizzo, ha precisato Conte, sarà su base volontaria e non ci saranno limitazioni per chi non la scarica”.