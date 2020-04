Coronavirus, De Luca: “Abbiamo salvato la Campania”

“Devo dire con estrema convinzione che noi abbiamo salvato la Campania, avendo assunto decisioni due settimane prima del governo nazionale”. Queste le parole del presidente della Regione Campania, De Luca, durante una diretta sulla sua pagina Facebook in cui fa il punto della situazione. “Abbiamo dimostrato – continua – di essere un modello di efficienza amministrativa, di capacità operativa e di concretezza. Se continueremo così probabilmente la regione Campania sarà la prima d’Italia ad uscire dal tunnel”.

Riguardo la fase due il governatore afferma la necessità di non accelerare e affrettare la ripresa di tutto, considerati i numeri ancora elevati dei contagi in altre regioni d’Italia. Se così sarà si renderà necessaria un’ordinanza con cui vietare l’ingresso in Campania dei cittadini provenienti dalle regioni ancora a rischio.

Sulla ripresa delle attività economiche afferma,

“cercheremo di ragionare sulla possibilità di qualche apertura in più, se possiamo anticipare di qualche giorno anche la consegna a domicilio lo faremo con tutte le norme di sicurezza, saremo felici anche noi di poter avere qualche apertura in più, ma lo faremo da persone responsabili, non per ragioni di opportunismo”.