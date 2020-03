Coronavirus, De Luca proroga fino al 14 aprile chiusura della Campania

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, continua a disporre ulteriori misure restrittive per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con la nuova ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020, per contenere l’incremento dei contagi in Campania, ha ritenuto indispensabile prorogare fino a martedì 14 aprile 2020 il divieto di uscire dalla propria abitazione, se non per comprovate ragioni di urgenza dettate da motivi lavorativi, di salute e da esigenze primarie della persona.

È, inoltre, specificato che la presenza di un accompagnatore è consentita solo ed esclusivamente in caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente lo richieda e in caso di spostamento per motivi lavorativi purché si tratti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare.