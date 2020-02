Fatebenefratelli, arriva subito la risposta alla polemica di Taddeo (CIGL)

Dispiace constatare che, ancora una volta, vengono diffuse notizie non corrette, in un periodo in cui è opportuno abbassare i toni e fornire le migliori rassicurazioni ai lavoratori e all’intera cittadinanza.

Nella giornata di ieri Pompeo Taddeo, segretario Fp Cgil Sanità privata, faceva riferimento all’eventuale esclusione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli dal tavolo sull’emergenza convocato dal Sindaco Mastella nella giornata di lunedì.

Così affermava il segretario:” Ci fa specie notare però come un uno tra gli enti sicuramente importanti, in questa partita, sia stato escluso dal tavolo operativo proprio come se non esistesse”.

La risposta della direzione Amministrativa dell’Ospedale

L’Amministrazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, con riferimento al comunicato stampa della CGIL di ieri (25 Febbraio) ha risposto con fermezza: “L’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli è stato regolarmente convocato ed ha attivamente partecipato al tavolo istituzionale per l’emergenza del coronavirus convocato dal Sig. Sindaco di Benevento per il giorno 24.02.2020. Tale circostanza – aggiunge la direzione amministrativa – è ampiamente documentata e riportata dagli organi di stampa.”

Da parte della direzione amministrativa è stata confermata la più ampia disponibilità a tutte le forme di collaborazione con le Istituzioni locali e con la Regione Campania per far fronte ad eventuale emergenza sanitaria.