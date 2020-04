Coronavirus, i dati di oggi in Italia e in Campania

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 178.972 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (3.047 in più rispetto a ieri, per una crescita del 1,7%; ieri la crescita era stata di 3.491) . Di queste, 23.660 sono decedute (+433, +1,9%%; ieri +482) e 47.055 (+2.128, +4,7%; ieri +2.200) sono state dimesse. I pazienti ricoverati con sintomi sono 25.033; sono in terapia intensiva 2.635 (-98, -3,6%; ieri -79)

Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 108.257 (il conto sale a 178.972 se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).

Situazione in Campania in attesa dell’aggiornamento di questa sera:

Totale positivi: 4.029 (+41, +1%; ieri erano stati +37) Totale tamponi: 49.187 Totale deceduti: 304 Totale guariti: 703 (di cui 589 totalmente guariti e 114 clinicamente guariti)

​

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.159 (di cui 833 Napoli Città e 1326 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 607

Provincia di Avellino: 427

Provincia di Caserta: 397

Provincia di Benevento: 170

Altri in fase di verifica Asl: 269