Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia e in Campania

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 181.228 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 2.256 in più rispetto a ieri, per una crescita dell’1,3% Di queste 24.114 sono decedute, oggi +454, +1.9%. Sono ricoverati in terapia intensiva 2.573, oggi -62, -2.4%.

Sono state dimesse 48.877 , oggi 1.822 +3.9%. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 108.237. I dati sono forniti dalla Protezione civile.