Coronavirus, il militare guardiense:“chiedo scusa a tutti”

“Sono dispiaciuto per la situazione che si è creata”. Così ha esordito il militare di Guardia Sanframondi risultato positivo al Coronavirus. Ha spiegato la situazione, comunicando il dispiacere per il caos e il panico che si è creato ed ha precisato: “Appena ho saputo che la ragazza che ha viaggiato con me era risultata positiva, mercoledì, mi sono chiuso in casa e sono in quarantena da quel momento”.

Il giovane è in buone condizioni di salute: “Solo febbricola, con picchi massimi di temperature di 37,5, ma da due giorni non ho più neanche un decimo, non ho nessun altro sintomo, niente tosse, niente raffreddore né altro. Spero che i sintomi siano gli stessi, cioè praticamente nulli, in chi eventualmente sia contagiato. Ripeto che mi dispiace ma volevo tranquillizzare le persone con le quali sono stato a contatto, i loro familiari e le persone che sono entrate in contatto con chi ha contratto questo virus”.