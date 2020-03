Coronavirus in Irpinia: tutelare medici e pazienti la priorità

L’On. Generoso Maraia scrive al Presidente De Luca e chiede aiuto per la sua cittadina Ariano Irpino

L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova anche la nostra Irpinia, ed in particolare il Comune di Ariano Irpino, identificato come focolaio e blindato dal Presidente della Regione per evitare l’aggravamento della diffusione del virus, diffusione che a tutt’oggi non sembra chiara ma che ha destato profonda preoccupazione per il numero dei positivi rispetto a quelli complessivi di tutta la Provincia.

Così mentre l’Associazione Altra Benevento, in un comunicato di quest’oggi, si chiede come mai non si sappia ancora nulla dei tamponi praticati ai 126 dipendenti dell’Ospedale San Pio di Benevento che sono stati sottoposti a controlli per possibile contatto con le due persone di Ariano Irpino contagiate da coronavirus, e se siano in servizio o meno nel frattempo, l’On. Maraia scrive al Presidente De Luca e chiede il commissariamento straordinario per l’Asl di Avellino.

L’On. denuncia anche la necessità di tutelare il personale e i pazienti che egli sostiene risultino essere privi dei presidi di protezione minimi per poter operare in sicurezza.

La Protezione Civile Nazionale oggi ha comunicato nel frattempo l’arrivo entro la giornata di oggi di 8.000 mascherine FFP2, e di altre 35.000 FFP2 nella giornata di domani, che serviranno a coprire le esigenze innanzitutto del personale medico, ospedaliero, e del 118.

Assicurato anche l’arrivo di quelle chirurgiche entro oggi di 40.000 mascherine e di altre 300.000 che arriveranno nella giornata di domani grazie alla gara effettuata tempestivamente nei giorni scorsi dalla società regionale Soresa.

Inoltre autonomamente, la Regione Campania si è attivata per rendersi autonoma nella produzione delle stesse e sta procedendo inoltre all’acquisto anche di test rapidi per Covid-19, che consentono di avere un risultato non certo ma altamente probabile sull’eventuale positività del paziente, e che saranno utilissimi nella gestione dell’emergenza.

Intanto serrati i controlli in queste giornate da parte delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio per il rispetto dei limiti alla circolazione.