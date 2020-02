Coronavirus: la Campania si prepara all’emergenza con la Fase 2

La Regione Campania si appresta a fronteggiare l’arrivo dei primi casi di infezione da Coronavirus e da questa mattina comincerà la cosiddetta Fase Due,sale il livello di allerta e ci si prepara all’emergenza.

L’evoluzione del contagio è molto rapida ed è presumibile che presto anche il nostro territorio debba far fronte a casi conclamati.

La maggior parte degli ospedali sono già affollati per le patologie ordinarie e l’influenza stagionale che ha raggiunto il suo picco ed è complicato fare diagnosi differenziali, distinguere tra i sintomi del coronavirus e quelli di una banale influenza. La Regione ha riservato 400 posti letto straordinari per gli eventuali casi di coronavirus ma in molti ospedali della nostra regione mancano anche i presidi di protezione individuale, mascherine e guanti monouso, copriscarpe.

Ruolo e funzione dei medici e pediatri di famiglia è fondamentale in questa fase ma anche per loro esiste il rischio. I medici dovranno dedicare un’area dello studio alle visite, e dotarsi anche di occhialini e camici monouso. Le superfici dovranno essere disinfettate con ipoclorito di sodio e i rifiuti smaltiti come materiale infetto. Il presidente dell’ordine dei medici di Napoli Silvestro Scotti ha chiesto di limitare ai casi più gravi le visite a domicilio. Ciò significa che bisognerà consultare telefonicamente il proprio medico che sulla base dei sintomi deciderà il da farsi.

Il paziente sintomatico, positivo ai parametri di rischio, sarà segnalato al 118 e ai centri per le malattie infettive per predisporre quarantena domiciliare e test. Scatteranno l’isolamento domiciliare e la riduzione dei contatti, l’uso di mascherina, guanti e protezione dei conviventi, lavaggio frequente delle mani, areazione degli ambienti.

In tutti i pronto soccorso si pensa all’obbligo di mascherine chirurgiche per tutti i familiari e personale che entri in ospedale, triage differenziato per tutti i pazienti con febbre e sintomi respiratori e mascherine di protezione, ambienti riservati, tampone ai sospetti e isolamento in locali dedicati, un reparto isolato in ogni ospedale, anche per difendere la privacy dei pazienti. Una soluzione potrebbe essere quella adottata in queste ore nelle regioni colpite al Nord. La Protezione civile ha allestito tende da campo fuori agli ospedali dove è possibile eseguire il tampone, con relative zone di isolamento. Una delle incognite inoltre riguarda i casi che richiederanno assistenza rianimativa. Non tutti i presidi ospedalieri sono attrezzati.

Questi sono gli argomenti da affrontare oggi nella riunione convocata presso la Regione dal presidente Vincenzo De Luca insieme ai manager delle aziende ospedaliere e sanitarie e i responsabili dei dipartimenti di prevenzione e del 118 insieme al centro epidemiologico regionale guidato da Angelo Argenzio. La bussola sono le linee guida diramate nelle ultime ore dal ministero della Salute. Il Piano regionale sul Coronavirus sarà poi ratificato alle 15 dal governatore Vincenzo De Luca che si riserva alcune decisioni finali rispetto alle opzioni tecniche prospettate