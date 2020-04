Coronavirus, la scuola a distanza

Da mesi l’emergenza creatasi a causa del Coronavirus ha portato tante difficoltà tra paure e preoccupazioni in campo sanitario, sociale, scolastico e lavorativo. Molte sono state le misure messe in campo per fronteggiare tale problema e far in modo che tutto risulti meno faticoso.

La parola che più ricorre nelle conversazioni degli italiani è “dopo”. Il pensiero va subito a cosa succederà quando le misure restrittive verranno ammorbidite e si potrà tornare a una vita “semi-normale”.

Il Coronavirus ha permesso di riscoprire tanti valori che nel corso degli anni si erano ormai persi, come un abbraccio, una stretta di mano e una chiacchierata tra amici. Tutto è ora fermo, fermo a pensare, a far riflettere e a dare valore alle piccole cose.

Quest’ emergenza ha rivoluzionato la quotidianità di tutti ed i bambini e gli adolescenti si sono ritrovati a stare a casa da un giorno all’altro senza preavviso. Questo disagio interessa tutte le fasce d’età e restare a casa non sempre è facile, soprattutto per quei bambini o adulti vittime di maltrattamenti e violenze, o per quelli in condizioni di degrado che non riescono nemmeno a chiedere aiuto.

Molti, invece, sono i ragazzi che considerano questo periodo come un “standbye”. Nonostante le scuole e le famiglie stanno cercando di rendere i propri ambienti quotidiani migliori.

Il ritorno alla “normalità” tra i banchi di scuola, secondo alcuni professori, potrebbe essere quello del diniego dato dallo stress prolungato nel tempo. Le lezioni a distanza hanno permesso di continuare il programma educativo da seguire, ma non il “processo evolutivo”, quest’ultimo importante per la crescita della persona.

Accantonata, infatti, l’idea di poter rientrare fisicamente nelle aule entro il 18 maggio, che significherebbe rimettere in circolazione quasi 8 milioni di studenti e un milione tra docenti e personale tecnico e amministrativo, ora si pensa al futuro. L’idea, prevista nel decreto scuola è quella di trovare una data unica per il rientro a settembre.

Saranno le scuole a decidere quali approfondimenti far partire dal primo giorno del mese di settembre. Qualora invece il rientro potesse essere solo a distanza, sarà necessario riavviare la didattica online. Da qui a settembre sarà opportuno potenziarne gli strumenti: secondo l’Istat infatti un ragazzo su 3, in Italia, non ha un computer o un tablet con picchi vertiginosi al Sud. In questi giorni le scuole stanno correndo ai ripari: il ministero dell’istruzione ha stanziato diversi milioni per l’acquisto dei computer da assegnare in comodato d’uso alle famiglie sprovviste, per le piattaforme e-learning delle scuole e per la formazione digitale dei docenti.

Ecco dunque un cambiamento d’epoca. L’accesso alle reti digitali comporta una responsabilità per l’altro, che non vediamo ma è reale, ha la sua dignità che va rispettata. La rete può essere ben utilizzata per far crescere una società sana e aperta alla condivisione.