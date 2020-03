Coronavirus, l’appuntamento è per oggi con il “Flashmob sonoro”

“Apriamo le finestre, usciamo sul balcone e suoniamo, insieme anche se lontani”.

E’ questo il messaggio che da ieri sta circolando su Whatsapp. Si tratta del flashmob sonoro “Ovunque tu sia” lanciato da Fanfaroma, la street band romana nata nel 2013, che sta però destando attenzione ed entusiasmo in tutto il Paese.

L’appuntamento è per oggi, venerdì 13 marzo alle ore 18:00, anche se l’iniziativa è stata già accolta in alcune città a partire da ieri: a Benevento, ad esempio, ieri un gruppo di giovani ha iniziato a suonare tra i condomini, accordandosi da un balcone all’altro.

“Il nostro Paese diventerà così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratuito”, conclude il messaggio.

E’ questo un modo per sentirci tutti “più vicini anche se lontani”, come recita lo slogan, in questi giorni di grande emergenza e difficoltà, un modo per essere solidali gli uni con gli altri, un vero e proprio esperimento di socialità a distanza, nella speranza che alla fine di quest’incubo possiamo uscirne tutti più forti e più uniti di prima.