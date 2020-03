Coronavirus, l’Università del Sannio dà il suo contributo con lezioni online

È di oggi la notizia che l’Università del Sannio vuole dare alla popolazione il suo contributo di conoscenze per affrontare con serenità e consapevolezza l’emergenza sanitaria.

Così, a partire da domani avranno inizio cicli di lezioni on line da parte di ricercatori e scienziati dell’ateneo sannita per orientare giusti comportamenti e contribuire ad arginare la diffusione dell’epidemia.

Il primo appuntamento in streaming è possibile vedere sul canale ufficiale You Tube di Unisannio domani 6 marzo, alle ore 11, con la prima lezione del medico Pagliarulo. La specialista in microbiologia e virologia spiegherà le caratteriste microbiologiche del virus e gli aspetti clinici ed epidemiologici del Covid 19. Illustrerà le modalità di trasmissione del virus, il periodo di incubazione, i sintomi della malattia, diffusione del contagio, tasso di letalità e necessarie misure di prevenzione. Sarà possibile sempre in modalità on line rivolgere domande all’esperta.

Il calendario dei prossimi incontri sul web aperti a tutti gli interessati sarà presto reso noto.