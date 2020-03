Coronavirus: più che prevenire, oggi dobbiamo cercare di limitare i danni

In questi giorni molti si stanno esercitando con i numeri dell’epidemia da coronavirus. E i numeri iniziano a parlare. Quello che finora sappiamo è il numero delle persone che sono state trovate positive al test, perché hanno manifestato direttamente la malattia oppure perché erano contatti diretti di persone a loro volta positive. Questo vale per tutti i Paesi coinvolti, a partire dalla Cina, per arrivare fino a casa nostra. Quello che finora sappiamo è che i mercati finanziari, italiani e non, hanno cominciato a calare se non ancora a crollare.

Quello che non sappiamo, invece, è il numero delle persone che sono venute a contatto con il virus, non hanno sviluppato la malattia (asintomatici) oppure hanno avuto sintomi così lievi da superare in scioltezza il contagio. Conoscere questo numero è fondamentale. Purtroppo per ora non siamo in grado di farlo perché i test individuano la presenza del virus (quindi i soggetti infetti in quel momento) ma non gli anticorpi (che invece ci direbbero se un soggetto è stato contagiato e ha sconfitto il virus).

E’ fondamentale, oggi, ritardare il picco dell’epidemia, ridurre l’altezza del picco stesso e distribuire i contagi su un intervallo di tempo il più ampio possibile.

Attualmente per l’Oms ci troviamo comunque nella fase 5. La fase di «allerta pandemica», ovvero quella che gli epidemiologi definiscono di «contenimento», quando si può ancora isolare una persona colpita e poi tracciare mettendo in quarantena i suoi contatti.

«Ma stiamo già passando alla fase successiva di “mitigazione”, ossia quella di riduzione del danno visto che non si può più bloccare la diffusione del virus».

Forse, il pericolo non era così immane ma la maggior parte dei danni sociali li ha causati la nostra incapacità di gestire razionalmente una grave epidemia. E sopratutto di prendere sul serio questo virus, sin dall’inizio!

L’unica cosa certa, dettata anche dall’evidenza dei fatti, è che in questo momento è indispensabile frenare la corsa del virus. Per arginare gli effetti di un contagio di per sé non letale, forse, ma in grado di far saltare gli equilibri dei sistemi sanitari (ed economici) e di sconvolgere le nostre abitudini.

Si evidenzia comunque che “comprare il tempo” sarebbe la ricetta giusta per limitare i danni.

Ma come si fa a guadagnare, a “comprare tempo” e, di conseguenza, a diluire l’avanzare dei contagi? Quarantene, zone rosse, categorie di cittadini invitati a restare a casa, diluizione dei rapporti sociali. Così, a soli 15 giorni dalla scoperta del primo “contagiato” in Italia, il Coronavirus ha toccato più di 3.500 concittadini e, vista la progressione degli ultimi giorni, con ogni probabilità non si fermerà molto presto. In alcuni ospedali si manifestano le prime saturazioni dei reparti in grado di curare i pazienti più seri. Se i volumi raddoppieranno/triplicheranno, il sistema sanitario nazionale andrà in tilt. È questo rischio è reale.

E’ pur vero che non è a rischio la vita di milioni di italiani, ma quella di alcune centinaia (o migliaia) di cittadini più severamente colpiti e/o con patologie pregresse. Ma è responsabilità di tutti assicurare a questi cittadini il massimo delle cure. Per far questo, dobbiamo ridurre ora il numero dei nuovi contagiati. Dobbiamo “acquistare tempo”.