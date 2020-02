Coronavirus, quanta confusione: prima la smentita poi l’ordinanza

Come risponde la Regione Campania al virus?

La Campania, nel pomeriggio di ieri, ha fatto registrare i primi 2 casi di Coronavirus. Sono due ragazze, rientrate dalla Lombardia. Si tratta di una 24enne di Caserta, che si era recata a Milano per trascorrere un periodo di vacanze con una coppia di amici e di una 26enne di origini ucraine, rientrata da Cremona nel Cilento dove vive la famiglia.

Nella tarda serata di ieri, poi, è arrivata la notizia di un terzo paziente positivo al Coronavirus in Campania. Si tratta, come confermato dalla Regione, di un 50enne di Napoli. L’uomo era rientrato dalla Lombardia già qualche giorno fa e successivamente ha accusato un malore. Il paziente è al momento in isolamento domiciliare, nella sua abitazione a San Carlo all’Arena (NA), e le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

De Luca e l’incontro con i Sindaci

La notizia del primo caso in Campania era stata diffusa dallo stesso Presidente De Luca, nel pomeriggio di ieri al termine dall’assemblea tenuta con i sindaci. “Siamo qui per informare, tranquillizzare e fare chiarezza sulle decisioni” – queste le parole del Presidente della Regione. Smentendo la notizia di una possibile chiusura delle scuole: “Non esiste la necessità di bloccare la didattica. Non vi sono quindi da parte del Governo provvedimenti di chiusura di scuole e università che riguardano la Campania”.

Intorno alle 20:00 si è tenuto il “collegamento” diìel Presidente della Regione Campania, dal centro operativo regionale, con la Protezione Civile Nazionale per fare il punto della situazione. In seguito a tale collegamento, verso le 22:00, il Presidente ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione per tre giorni, a partire da oggi Giovedì 27 Febbraio, dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università della Campania per consentire interventi di disinfestazione straordinaria.