Coronavirus: sintesi delle informazioni derivanti dai canali comunicativi istituzionali

In questo caos di notizie,post, ipotesi, fake-news, è opportuno far riferimento esclusivamente ai canali comunicativi istituzionali. Attenersi alle comunicazioni ufficiali che provengono dal Ministero della Salute e per esso dalla Regione Campania, per evitare che si diffondano notizie parziali e senza fondamento scientifico che producono solo psicosi e allarmismo.

Riprendiamo il discorso tenuto dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha dichiarato:” Stiamo monitorando in queste ore con grande attenzione tutte le strutture della sanità campana. L’unità di crisi epidemiologica è pronta ad affrontare ogni eventuale situazione di emergenza e siamo in grado, in caso di necessità, di predisporre tempestivamente locali e attrezzature idonei. Rivolgiamo un appello – continua il Presidente De Luca – a non affollare i Pronto Soccorso e a evitare allarmismi. Non si segnalano al momento casi conclamati di Coronavirus nella nostra regione, ma occorre tenere alto il livello di attenzione e usare prudenza in particolare in situazioni di affollamento.

E’ importante ricordare inoltre, che è attivo il numero verde regionale 800.90.96.99. Tutti i giorni, dalle 8:00 alle 20:00, il personale sanitario risponderà per fornire indicazioni. Tuttavia, in caso di dubbi, il servizio è a disposizione, anche per informazioni di merito.

Il Ministro della salute Speranza ha dichiarato:” Siamo al lavoro per garantire i massimi livelli di sicurezza. Il nostro Servizio sanitario nazionale è attrezzato per fronteggiare l’emergenza coronavirus e la collaborazione dei cittadini è preziosa.”

Qui il decalogo realizzato dal ministero della salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità