Coronavirus, spot francese poco gradevole sulla pizza italiana

Da alcuni giorni in rete si è diffuso il video satirico che mostrava, in pochi istanti, un pizzaiolo chiaramente italiano che, mentre inforna una pizza, ha un attacco di raffreddore, tossisce e starnutisce proprio sul piatto. Dopo tante polemiche e clamore il video è stato rimosso dal sito web francese “Canal Plus”. Il video era andato in onda durante la trasmissione satirica «Groland Le Zapoi», ambientata in una Francia immaginaria e che aveva già preso di mira l’epidemia del Covid-19.

“Canal Plus si scusa con i nostri amici italiani per la trasmissione di una breve sequenza di pessimo gusto, soprattutto nel contesto attuale, facendo un riferimento caricaturale all’Italia in un programma satirico”. Così un portavoce del gruppo televisivo francese, che ha specificato che “questa sequenza è già stata rimossa da tutte le repliche e riproduzioni del canale”.

L’ Italia sta attraversando un periodo di emergenza e i francesi mandano in onda uno spot pubblicitario “satirico” che ha indignato molti italiani.

Un video che non ha fatto ridere nessuno vista l’emergenza mondiale di questi giorni, anche se non è la prima volta che la Francia ironizza sui fatti italiani più gravi.