Coronavirus, violenza e maltrattamenti domestici

Il silenzio che si alza dalle case nelle ultime settimane non può che inquietare.

Le restrizioni decise dai vari paesi per contenere il Coronavirus potrebbero portare a conseguenze sulla violenza domestica e, in particolare, sulle donne.

Per tante donne andare a lavoro o accompagnare i bambini a scuola, ogni giorno, significa poter sfuggire anche solo per poco alle dinamiche di violenza domestica nelle quali vivono tutti i giorni.

L’imposizione dell’isolamento può dunque amplificare il rischio a cui queste persone sono esposte, trovandosi a dover condividere per tutto il giorno gli spazi familiari con il proprio maltrattante.

In questa situazione di prossimità con il proprio aggressore e di riduzione dei contatti esterni è molto più difficile chiedere aiuto.

In questo periodo, sebbene le denunce alla polizia siano diminuite, a crescere sono le richieste di aiuto via Whatsapp da parte di donne che, isolate, senza amici né famiglia, non sono più in grado di sopportare il compagno fuori controllo

Intanto in Europa, ma soprattutto in Spagna, è partita l’iniziativa “mascarilla 19” in aiuto delle donne sotto scacco. Coloro che riescono a raggiungere una farmacia, potranno chiedere una mascherina 19 per suonare l’allarme e far partire i soccorsi verso le mura domestiche. Si tratta di un linguaggio in codice legato alla più ampia campagna di sensibilizzazione dal titolo “Stiamo con te, la violenza di genere la fermiamo insieme” elaborata dal governo per non lasciare sole le donne vittime di violenza domestica, fornendo loro numeri di telefono, contatti, possibilità di alloggio esterno e, soprattutto, rendendo complici l’intera società e le sue coscienze.

In Italia, invece, a volgere un appello a tutte quelle persone che subisco violenze e maltrattamenti, ma che non hanno il coraggio o la forza di affrontare è Michelle Hunziker con un video messaggio trasmesso in televisione la scorsa sera. Michelle invita le donne a denunciare in qualsiasi modo nonostante il periodo di emergenza che il mondo sta vivendo.