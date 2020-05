Unifortunato: corso di alta formazione in Green Economy

Il 15 Giugno, all’Università Giustino Fortunato prende il via un corso di alta formazione professionale in Green Economy & Sustainable Energy. Il nome del corso è “Green Economy & Sustainable Energy” e si terrà in lingua Italiano-Inglese. Ovviamente verrà svolto in maniera telematica e avrà una durata di 150 ore.

I partecipanti al corso di alta formazione, apprenderanno i fondamenti delle nuove forme di mercato, dei cicli economici e di corporate-finance che sottendono la nuova concezione “green” delle tecnologie industriali. Così come scopriranno i fondamenti dei servizi pubblici rivolti al territorio. Verranno declinati i key driver che intervengono nei processi dello sviluppo sostenibile che garantisce la tutela dell’ambiente con nuove fonti di approvvigionamento energetico.

Il corso risponde alla “domanda” sul background formativo per l’ingresso nel mercato del lavoro, che le imprese cercano e richiedono come un “bollino di certificazione” per l’assunzione dei giovani. E’, inoltre, immediatamente spendibile anche per i giovani professionisti. Rappresenta un elemento di differenziazione sia svolgendo una carriera all’interno di studi associati che presso clienti propri interessati a filiere ed a sensibilità green. https://www.unifortunato.eu/

