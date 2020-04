Costi eccessivi dell’illuminazione pubblica: rimedio e innovazione

Trasferimenti statali sempre più in ribasso, consumi insostenibili e tariffe in aumento. Queste cause, abbinate alla volontà di non gravare ancora sulle tasche dei cittadini, hanno spinto migliaia di sindaci italiani a “spegnere la luce”.

Nel 1997 è nata in in Lombardia un’associazione, “Cielo Buio” che si batte per il risparmio energetico e contro l’inquinamento luminoso. I numeri che tale associazione fornisce ogni anno sono emblematici (http://www.ecodallecitta.it/edizione/mondo/), non a caso moltissimi Comuni sono ricorsi allo spegnimento e/o affievolimento dell’illuminazione pubblica durante tutte o parte delle ore notturne.

Per alcuni sindaci, la “trovata” dei loro colleghi è una vera e propria esagerazione: roba d’altri tempi, da tempi di guerra ad esempio. A preoccupare, sono soprattutto le possibili ricadute sulla sicurezza sia sociale che stradale, accompagnate ovviamente dalle lamentele dei cittadini. Ma ha davvero tanto senso illuminare “a giorno” le nostre contrade in orari notturni? Ovviamente è improponibile lasciare le città al buio, si tratta esclusivamente di riordinare i sistemi di illuminazione.

In materia, altra informazione interessante, riguarda il passaggio a Led per tutti i lampioni. Per ridurre il costo e l’inefficienza dell’illuminazione pubblica italiana è possibile sostituire i punti luce pubblici con impianti a Led, che porterebbero un risparmio delle bollette superiore al 50% e costi di manutenzione ridotti dell’80% grazie alla durata quasi ventennale delle lampade. Inoltre, ciò porterebbe ad un abbassamento dell’inquinamento luminoso e quindi un cambiamento efficace in materia di cambiamenti climatici.

L’Italia è uno dei paesi più luminosi d’Europa, e spende ben 5 volte di più della Germania per l’illuminazione pubblica; il ricorso al Led permetterebbe subito di ridurre questo gap, le spese e l’inquinamento…dunque, cosa stiamo aspettando?