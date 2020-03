Covid-19, Cusano Mutri: sale a quattro il numero dei contagiati

La comunità matesina è tra le più colpite nel Sannio dall’emergenza Coronavirus. Dopo i tre casi registrati nei giorni scorsi, un 56enne, un 66enne ed una donna che opera nella struttura beneventana di Villa Margherita, arriva la comunicazione di un quarto contagia.

Si tratta di un uomo di 73 anni che al momento si trova ricoverato presso l’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento in terapia intensiva.

“Stiamo vivendo una situazione difficile – afferma il primo cittadino di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo – ma stiamo provando a rispondere in tutti modi. Dal canto nostro abbiamo aumentato in maniera esponenziale il livello di sorveglianza. Stiamo attuando un modello di controllo a tappeto, tenendoci anche costantemente in contatto con i medici di base per avere eventuali segnalazioni di pazienti con sintomi”.

“Questo dev’essere il momento dell’unità e della solidarietà – continua Maturo – perchè nessuno si salva da solo. C’è bisogno di un meccanismo di aiuto reciproco a tutti i livelli. L’umanità e il sostegno reciproco sono gli unici antidoti che abbiamo a disposizione in questo momento”.