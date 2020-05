Covid-19 Sannio, guarito un residente a Benevento: 29 il numero degli attualmente positivi

Un guarito in più nel Sannio dal Covid-19. Sono infatti 159 le persone che hanno sconfitto il coronavirus.

Una in più di ieri che fa scendere a 29 il numero degli attuali contagiati. Di questi 26 sono presso i propri domicili, due i sanniti ricoverati al Rummo, uno solo presso una clinica privata di Benevento. Nessuno dei pazienti è attualmente ricoverato in terapia intensiva presso i padiglioni Covid del Rummo. Solo due persone in pneumologia – sub intensiva e un paziente sospetto nell’area dedicata all’isolamento in attesa della conferma sulla positività

Ecco il dettaglio comune per comune delle persone contagiate: