Covid-19, scuole chiuse fino al 15 marzo in tutta Italia

Il Governo ha deciso per la chiusura di tutte le scuole e gli atenei fino a metà marzo per gli effetti del coronavirus. E’ quanto emerso dalla riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi.

31 casi di coronavirus accertati, la paura che aumenta e le misure, anche drastiche come la lunga chiusura delle scuole che se prima apparivano fantascienza oggi sono realtà.

E’ allo stato il bilancio del coronavirus in Campania: i casi accertati ad oggi sono 35, ma tanti sono i tamponi che vengono effettuati giornalmente. Per fortuna nessuno dei casi è grave: 9 sono i pazienti in ospedale ma per nessuno di questi le condizioni di salute destano preoccupazione, nessuno è in terapia intensiva e tutti respirano in maniera autonoma, anche le persone anziane, tra le categorie più a rischio per questo tipo di patologia. In ospedale anche il paziente 1 campano, l’avvocato napoletano che era rientrato da Milano.

Gli italiani dovranno cambiare stile di vita almeno per 30 giorni. Niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio, semmai, potranno avvenire solo a porte chiuse. Ma si deciderà nelle prossime ore la soluzione definitiva. Il Governo mira anche a potenziare il sistema sanitario, con un aumento del 50% dei posti nelle terapie intensive, quelle più sotto pressione in emergenza coronavirus. Per quel che riguarda lo sforamento del deficit, la richiesta potrebbe arrivare venerdì in Parlamento.