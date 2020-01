Cusano Mutri, al via la 20° tappa delle “ Domeniche della cultura”

Nello splendido scenario del borgo matesino si terrà domenica 9 febbraio, dalle ore 09.00 alle 19.00, la 20° tappa delle “Domeniche della cultura”.

Una giornata all’insegna delle bellezze naturalistiche, storiche ed architettoniche del comune di Cusano Mutri. Un’occasione per scoprire uno spaccato dalle immense potenzialità turistiche del Parco Nazionale del Matese.

Di seguito il programma dettagliato:

Appuntamento alle ore 9:00 presso il caratteristico centro storico del paesino (piazza Orticelli) dove ci sarà una guida locale ad attenderci per questa ricca tappa.



1° step (tutto a piedi)

• Centro storico

• Piazza Orticelli

• Piazza Roma

• Chiesa di S. Giovanni Battista dove è custodita la reliquia della Spina Santa

• Chiesa di S. Nicola (patrono)

• Chiesa dei SS.AA. Pietro e Paolo (veduta dal terrazzo panoramico)

• Resti del castello

• Piazza Lago

• Via Ripe e la Torre Medievale (panorama ovest del borgo)

• Via Colle

(proseguendo a piedi)

• Monte Calvario con la chiesetta di Santa Croce



2° step Pausa pranzo presso ristorante tipico del posto “La Grotta Delle Api”



Menù:

– Antipasto della grotta

– Tagliatelle ai funghi

– Arista di maiale al forno

– Patate al forno

– Vino rosso della casa

– Acqua





3° step (con la macchina)

• Chiesa della Madonna delle Grazie

che conserva le spoglie di Fra’ Carlo di San Pasquale

• Forre di Lavello

con il fenomeno dell’erosione

• Ponte del Mulino

• Marmitte dei Giganti



-Appuntamento alle ore 9:00

-ore 9:30 inizio attivitá

-ore 13.00 pausa pranzo

-ore 15 partenza per 3° step

-ore 19.00 termine attivitá





TERMINE PRENOTAZIONE 6 febbraio ore 12:00



Per partecipare alla tappa bisogna inviare un messaggio WhatsApp al 3479228173 (Claudio Iavarone) per essere inseriti nel gruppo.

NB. E’ possibile ci sia un cambiamento dell’ordine degli step.