Cusano Mutri, arriva il “pane sospeso”

La tradizione del “caffè sospeso” è una tradizione che dura da anni a Napoli, rappresenta l’umanità, l’incredibile sentimento dell’amore, della compassione, della comprensione e di tutti gli altri sentimenti positivi che fanno parte di questa città e che non dobbiamo mai dimenticare.

L’usanza del “caffè sospeso” iniziò durante la Seconda Guerra Mondiale, quando, in tempi molto difficili, la gente era solita pagare due tazze di caffè: una per sè stessa, ed una per chi non poteva permetterselo. Alla domanda: “Vuole un caffè, signore?”, la gente era solita rispondere con gioia e felicità, chiedendo al tempo stesso anche loro una tazza di caffè da ricambiare.

A Cusano Mutri questa tradizione viene ripresa nel periodo dell’emergenza Covid-19 con il pane, e per tanto abbiamo intervistato il protagonista di questa iniziativa, Fabio figlio della proprietaria del panificio Cassella.

Cosa tratta l’iniziativa del “pane sospeso”?

“Pane sospeso prende spunto dall’idea del caffè sospeso a Napoli, la vita partenopea famosa per la sua solidarietà di fronte alle avversità. Chiunque vuole può lasciar pagato presso il nostro punto vendita un pezzo di pane per chi non può permetterselo, chiunque ne ha bisogno può a sua volta ritirare un pezzo di pane pagato, tutto nel rispetto della riservatezza”.

Chi ha avuto l’idea di questa iniziativa? Chi altro è impegnato come te per sostenerla?

“L’emergenza difficile che stiamo attraversando ci ha spinto a realizzare un’iniziativa che già da tempo era nel cassetto di Panificio Cassella. Con non poche incertezze abbiamo voluto iniziare perché pensavamo che ce ne fosse bisogno in questo momento più che mai. Si sono mostrati subito di grande aiuto la pizzeria Millenium e Panificio Creta con gli amici Giovanni e Paride, servizi sociali, protezione civile e parroci di Cusano, la Caritas e tanti amici che ci stanno supportando in loco e da lontano, non ce lo aspettavamo”.

Da quanto tempo è iniziata? E come sta procedendo?

“Siamo partiti ufficialmente dal primo aprile 2020…i cusanesi donatori sono stati da principio molto generosi; i primi bisognosi sono stati molto timidi… l’imbarazzo non è stato poco inizialmente. Ma non c’è nulla di cui vergognarsi: sappiamo che nelle nostre piccole realtà ci sono padri di famiglia che lavorano alla giornata, mamme sole tuttofare e innumerevoli altre situazioni precarie ulteriormente messe alla prova in questi mesi. L’iniziativa sta andando avanti bene, le risposte da parte dei cittadini ci sono state e continuano ad esserci. Ci siamo associati alla Caritas diocesana che sempre nel massimo rispetto della riservatezza ci aiuta nella distribuzione di pane a chi ne ha bisogno”.

Il popolo cusanese è contento del lavoro svolto da voi?

“Sappiamo che nei piccoli paesi c’è spesso da ridire sull’operato di ognuno…non bisogna nasconderlo, ma sappiamo anche che in piccole realtà come le nostre siamo abituati a guadagnarci da vivere facendo a pugni con la difficoltà dell’ isolamento territoriale, sappiamo che i cusanesi lavorano duro per ottenere onestamente quello che hanno e sono gelosamente legati per la propria terra, e proprio per queste umili radici che ci contraddistinguono noi stiamo avendo il privilegio di vivere un aiuto reciproco che mai avremmo immaginato. Una risposta prepotente, contro ogni egoismo, da chi vive qui e da chi qui ha lasciato il cuore. Noi ci mettiamo solo la buona volontà”.

Conclude Fabio:” Vorrei che questo altruismo, questa apertura, questa gentilezza, questa solidarietà continuassero anche dopo l’emergenza prendendo almeno un po’ di quegli spazi che spesso occupano l’egoismo, la chiusura, l’individualismo, l’avarizia.

Sarebbe un buon modo per ricominciare”.