Cusano Mutri, coronavirus: il Centro Operativo Comunale si attiva per monitorare il territorio

Nella mattinata di ieri, 24 febbraio, alle ore 11:00, il vicesindaco del comune di Cusano Mutri Pietro Crocco ha convocato il COC per monitorare la situazione sul territorio comunale e predisporre le misure per affrontare un’eventuale emergenza da coronavirus.

Alla riunione hanno partecipato, oltre al vicesindaco, l’Assessore alla Protezione Civile Marisa Croce, l’Assessore alle Politiche Sociali Maria Concetta Petrillo, il coordinatore del nucleo comunale di Protezione Civile Albino Di Muzio, il comandante della stazione dei Carabinieri di Cusano Mutri Maresciallo Renzi e il comandante della Polizia Municipale Antonio Civitillo.

“Si è trattato di un atto dovuto teso a predisporre tutti gli strumenti necessari ad affrontare l’ipotesi di un’emergenza. In situazioni come queste c’è bisogno della massima attenzione. Al momento nella nostra comunità non c’è alcun tipo di problema, ma quando si tratta di salute pubblica la precauzione non è mai troppa”ha affermato Crocco.

Il comandante della Stazione dei Carabinieri ha sottolineato “la massima sinergia, nell’ottica di monitoraggio e controllo del territorio, tra le Istituzioni locali e le Forze dell’Ordine”.