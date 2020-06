Cusano Mutri, Corpus Domini: la tradizione non si è fermata

Quest’anno come tutti gli anni, in questo periodo, i cittadini di Cusano Mutri sarebbero stati impegnati nella raccolta di tutte le specie di fiori che si possono trovare sul territorio, per la realizzazione dei noti tappeti floreali. Purtroppo quest’anno non sarà così, a causa di un minuscolo e invisibile virus che tutti ben conosciamo.

Questo virus ha portato via le tradizioni più belle, per questo 2020, le feste patronali, le processioni importanti, manifestazioni che fanno dei nostri borghi la loro storia. Nonostante tutto, l’Associazione Infioritalia non ha fermato la realizzazione dei suoi tappeti floreali e anche Cusano Mutri, simbolicamente, ne prenderà parte. Sono 16 i comuni che parteciperanno a questa infiorata particolare, tutti daranno luogo a qualcosa di unico che li unirà in UN SOLO CORPUS perché il distanziamento non vuole dire allontanamento.

Non si respirerà lo stesso clima di festa e religiosità come negli anni passati, non ci saranno migliaia di visitatori a esaltare i fantastici tappeti di fiori che abbelliranno Cusano, ma lo stesso borgo matesino si è unito a tante altre città sotto un unico e comune obiettivo quello di portare avanti la tradizione anche in modo diverso. L’importante è non perdere mai la fede, la speranza e l’amore.

Per i cittadini di Cusano Mutri questo appuntamento è molto importante, in quanto ogni anno con tanti sacrifici, decine di cittadini partecipano a questa meravigliosa manifestazione solo per onorare il passaggio di Nostro Signore per le vie del paese.

La ProLoco, in collaborazione con Don Domenico, ha pensato di realizzare un quadro unico nella chiesa di San Nicola, domenica 14 giugno, dove sarà celebrato il Corpus Domini. Questo quadro sarà un gigantesco puzzle nel quale ogni gruppo di infioratori aggiungerà un pezzo. A causa del virus, il quadro non potrà essere lavorato insieme da tutti i partecipanti ma ci saranno dei gruppi che si alterneranno per completarlo.Tutti sono impegnati a rispettare le norme imposte dal governo ma nessuno vuole che le tradizioni si fermino e per questo la popolazione si impegnerà a fare tutto il possibile per realizzare il tappeto floreale. I lavori inizieranno già da venerdì 12 giugno per dar modo a tutti di avere il tempo necessario per effettuare con precisione l’assemblaggio dei petali e dei colori del loro pezzo di puzzle. Il quadro dovrà essere terminato per domenica 14, quando avranno luogo le celebrazioni delle Sante Messe nella medesima chiesa.

Quest’anno il giorno del Corpus Domini per i cusanesi sarà un giorno diverso ma sarà lo stesso emozionante: in quanto la tradizione non si è fermata e non si fermerà mai, nonostante il brutto periodo che si sta attraversando