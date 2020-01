Cusano Mutri, grande attenzione al tema della sicurezza stradale

Strade comunali più sicure anche dopo gli incidenti stradali: è questo l’obiettivo che il comune di Cusano Mutri intende raggiungere con la firma della convenzione con M.P.M. S.r.l., azienda leader nel servizio post-incidente a livello nazionale.

“Abbiamo firmato una convinzione che garantirà ai cittadini dei servizi eccellenti per ciò che riguarda la sicurezza post incidente lungo le strade comunali – ha dichiarato il sindaco di Cusano Mutri Giuseppe Maria Maturo – e tutto a costo zero per i cittadini.

L’attenzione per la sicurezza stradale è stata sempre alta da parte di questa amministrazione – ha continuato Maturo – e il servizio in convenzione interviene per risolvere la duplice esigenza che si verifica in ogni incidente stradale: cristallizzare le condizioni e lo stato del sinistro e ripristinare lo stato della strada compromessa”.

I responsabili della società M.P.M. S.r.l., Sig. Antonio Palma e Dott. Livio Bissanti hanno altresì assicurato il rispetto di rigidi protocolli d’intervento in materia di sicurezza e tutela ambientale.

La gestione è garantita tramite la Centrale Operativa, raggiungibile al numero verde 800.561.731 – h24 – 365 giorni all’anno, che attiva le Squadre Operative posizionate capillarmente sul territorio. Tali Squadre sono composte da personale altamente qualificato, sono dotate di mezzi omologati e appositamente realizzati per garantire la massima efficienza in situazioni di emergenza e il massimo rispetto di tutte le normative del Codice della Strada e del Testo Unico Ambientale.

Il servizio è innovativo e sarà a costo zero pei il Comune e per i cittadini. Esso consiste principalmente nel ripristino del post incidente delle condizioni di sicurezza, con attività di pulitura e bonifica della strada, solitamente compromessa in caso di incidente sia dal punto di vista della sicurezza vera e propria che per l’integrità ambientale legata alla perdita di liquidi inquinanti (olio meccanico, benzina, …) o detriti solidi (plastiche, vetri, …).

L’attività di ripristino sarà totale carico della società M.P.M. S.r.l., che garantisce la piena operatività in h24 per 365 giorni all’anno, grazie alla capillare collocazione dei Centri Logistici Operativi che giungono sul luogo dell’incidente tempestivamente. I costi dell’attività sono a totale carico delle compagnie di assicurazione, garanti per la RCA dei veicoli responsabili dell’incidenti stradali.

Sono previsti in convenzione anche una serie di servizi aggiuntivi, fondamentali e sempre a zero costi per l’Ente e i cittadini: