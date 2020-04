Cusano Mutri, il Sindaco Maturo plaude a Zaia: non è uno sceriffo inconcludente, è un grande Governatore

Non usa mezzi termini il Sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo, per fare i complimenti al Governatore Zaia dopo l’intervista andata in onda ieri sera in Tv.

Ieri sera – ha scritto il sindaco sul suo profilo Facebook – ho sentito l’intervista al governatore del Veneto Zaia. Devo ammettere che è un gran governatore. Si è dimostrato molto preparato e molto operativo nella gestione dell’emergenza.

Ha operato con grande criterio. Prima potenziando le strutture sanitarie e le terapie intensive incentivando la sperimentazione di farmaci, alcuni dei quali hanno dimostrato una qualche validità. Ha somministrato terapie anche domiciliari ai pazienti paucisintomatici, evitando che si aggravassero, mentre neel resto d’Italia sono stati abbandonati a se stessi. Ha isolato i focolai con screening diffusi a partire dai contatti diretti e spesso su larghe fasce della popolazione. Ha individuato una corretta pianificazione epidemiologica per gestire sia la Fase 1 che quella della riapertura.



Poi l’affondo verso il Governo ed il Presidente della Regione De Luca: È quanto mi sarei aspettato da un governo centrale e da altri governatori – scrive Maturo -. Per il resto solo proclami senza fatti. Dal peggio espresso dal governatore Fontana fino al nostro sceriffo inconcludente, che più che sceriffo si sente più autoritario di qualsiasi dittatura irrogando sanzioni ai cittadini come se avesse poteri legislativi giudiziari ed esecutivi insieme.



La mia – conclude il Sindaco – non è una constatazione politica né Nord Sud, ma solo la presa di coscienza della risorse mentali espresse sul campo.