Cusano Mutri, la Proloco Cusanese propone di colorare l’albero della speranza

Ogni anno il piccolo borgo matesino s’impegna a realizzare opere floreali lungo le strade del centro storico nel giorno del Corpus Domini.

L’emergenza che si sta verificando in questi mesi in tutto il territorio italiano quest’anno non permetterà lo spettacolo floreale come annunciato sulla pagina facebook: “Il covid-19 oltre ad averci privato degli affetti, ci ha costretti a rimandare la cura delle nostre passioni. Il prossimo 14 giugno, giorno del Corpus Domini, purtroppo non potremmo realizzare la nostra amata Infiorata Cusanese. Come Direttivo uscente ci teniamo però a proporvi una serie di iniziative. Oggi vi proponiamo di colorare l’albero della speranza. Fate decorare ai vostri bambini un sasso e, sempre rispettando le norme anti assembramento, portatelo ai piedi dell’albero all’interno dell’aiuola in Piazza ‘Carmine Velardo’, nei pressi della statua dedicata a Fra Carlo. Abbiamo più di un mese per adornarlo e lanciare il nostro messaggio di speranza. Insieme ce la faremo!”