Cusano Mutri, Maturo ringrazia tutti ed incoraggia la riapertura delle attività

Da oggi, giovedì 21 maggio, scatta l’ordinanza della Regione Campania che allinea il territorio al resto d’Italia e quindi consente anche qui la riapertura al pubblico di ristoranti, pub e dei tavolini interni ed esterni bar. Da tre mesi ormai non ci si poteva più sedere ad un bar per un aperitivo, ad un sushi o in una pizzeria: causa disposizione anti-contagio Covid. Da oggi,lentamente, si tornerà a vedere gente ai tavoli: un pizzico di normalità dopo settimane tristi e di anomalia totale.

Anche Cusano Mutri è pronto a ripartire. Dopo giorni di sanificazione di luoghi e attività aperti al pubblico e i risultati dei test che hanno fatto ben sperare è così che scrive il primo cittadino in un post sui social: “Oggi zero persone positive a Cusano. È un risultato grandioso perché Cusano dal virus era stato colpito in maniera decisa e probabilmente in tempi molto precoci a causa del grande flusso migratorio dei propri abitanti. Questo si è capito dalla presenza copiosa di sieropositivi riscontrati, e si intuiva eseguendo un mero esercizio statistico partendo dai casi di ricovero gravi presso le strutture ospedaliere. Oggi possiamo tirare un respiro di sollievo, ma non allentare la guardia. Con l’attenzione di tutti saremo in grado di affrontare le ulteriori probabili fasi”– continua Maturo .

“Alla fine di questo primo tempo della partita voglio ringraziare tutti voi cittadini per aver risposto in maniera eccellente ai sacrifici che questa crisi sanitaria ci ha imposto. Ma voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito fattivamente in questa fase.

Per primi i miei colleghi amministratori che, in questi mesi, oltre ad occuparsi dell’emergenza hanno continuato a lavorare per progettare il futuro della nostra comunità. Un grazie va anche alla minoranza consiliare che ha accolto l’invito ad essere uniti e collaborare in questa fase delicata e preoccupante; non era questo il momento delle divisioni. Grazie ai volontari della protezione civile che sono stati un esercito laborioso nel distribuire mascherine alimenti e buoni spesa alla popolazione. Grazie alle forze dell’ordine ai volontari dell’AISA e alla polizia municipale che hanno vigilato per la nostra sicurezza, questi ultimi con un carico di lavoro ancora più aumentato. Grazie ai dipendenti comunali che nonostante il lavoro a domicilio non hanno esitato a correre al comune ogni qualvolta è stato necessario. Grazie ai medici di base con i quali sono stato costantemente in contatto.

Tutte queste persone sono state in prima linea rischiando la propria salute. Per questo voglio ringraziare anche Dio per il risultato dei tamponi di sabato. Grazie alla stampa locale e non solo per averci dato visibilità e per averci portato come esempio da seguire. Un grazie particolare ai familiari delle persone risultate positive per la pacatezza che hanno dimostrato un questi giorni terribili di paura e dolore. Un saluto alla famiglia del nostro paesano che questo virus ci ha portato via.

Un grande abbraccio a tutti noi e un in bocca al lupo a tutti gli esercenti di quelle attività fortemente penalizzate in questo periodo. I Cusanesi sono un popolo laborioso e presto si metteranno tutto alle spalle. Sono orgoglioso di essere il vostro sindaco”.