Cusano Mutri, Maturo: risponde sulla questione Gole di Caccaviola

Il primo cittadino di Cusano Mutri ha voluto nuovamente spiegare ciò che é accaduto quest’oggi cercando di far chiarezza sulla questione che ha visto coinvolto se stesso e assessori e componenti della giunta comunale, coinvolti questa mattina a sua insaputa.

A tale notizia il sindaco Maturo risponde sui social e chiarisce la vicenda: “ Stamane ho appreso, attraverso gli organi di stampa, di essere indagato – insieme a altre otto persone – per alcune vicende che riguarderebbero le nostre splendide “Gole di Caccaviola”. Ancora una volta, mio malgrado e con uno stato d’animo che ormai non può più tacere l’irritazione e l’insofferenza, mi trovo costretto a fare alcune precisazioni.

Sgombriamo subito il campo: anche questa volta risulterò e risulteremo del tutto estranei ai fatti che ci vengono contestati. Non è stato commesso nessun illecito e pertanto sono e siamo oltremodo tranquilli. Appena mi sarà possibile accedere alle carte dell’inchiesta entrerò compiutamente nel merito.

Pongo però, fin da subito, una domanda: è normale, secondo voi, che io e gli altri dobbiamo apprendere dalla stampa di essere indagati? E’ normale che le notizie vengano passate al solito “amico” prima di essere comunicate ai diretti interessati, in spregio a ogni principio di correttezza giuridica e finanche di moralità?

Già questo fatto è una prima spia di come vengano condotte “certe” indagini.

In secondo luogo è ormai chiaro a tutti che qualcuno dedichi gran parte delle sue attenzioni al comune di Cusano Mutri. Purtroppo avverto ormai la sensazione che “certe” inchieste vengano fatte non per accertare i fatti, ma con il solo scopo di “incastrare” il sottoscritto. Esattamente come quanto accaduto diversi mesi fa, quando – in passaggi estremamente significativi – furono stravolte le trascrizioni di registrazioni che mi riguardavano per indurre l’autorità giudiziaria a decretare il mio arresto. Sappiamo tutti com’è andata a finire: furono sconfessati in maniera plateale e imbarazzante dal Riesame e dalla Cassazione. Tutto ciò è ormai insopportabile e io sono deciso ad andare fino in fondo: procederò a denunciare, a tutti i livelli, coloro che si resero responsabili dello stravolgimento di quelle trascrizioni; coloro che, pur di imbastire un’indagine contro di me, diedero credito a un personaggio che la stessa Magistratura aveva definito: “noto calunniatore”. Ho subito per la mia attività di amministratore circa 200 – DUECENTO – indagini a mio carico. Tutte, TUTTE, TUTTE risoltesi con un nulla di fatto! Solo per tre volte sono stato condannato in primo grado (guarda un po’) a Benevento, salvo poi essere dichiarato completamente innocente dalla Corte di Appello. Francamente penso che neanche Silvio Berlusconi sia stato così “attenzionato”. L’unica cosa che mi consola è che anche questa inchiesta sarà archiviata: e così si avrà l’ennesima conferma della strumentalità di certe operazioni. Devo anche ricordare che come amministrazione abbiamo fatto denunce su questioni importanti, provate in atti, che – come per magia – sono finite nel dimenticatoio.

In questo grigiore consentitemi anche un accenno simpatico. In riferimento “all’ingiusto vantaggio patrimoniale” di cui avrei goduto per l’acquisto “di una porzione di una strada comunale in contrada Ratello, volete sapere una cosa? Non è la prima. Non è la seconda. Non è la terza. Ma è la quarta volta che viene riaperta quest’indagine, puntualmente chiusa perché non c’è nulla di strano. Non stiamo forse sfiorando il senso del ridicolo?

Ormai è il tempo che qualcuno inizi ad aprire gli occhi su un certo modo di condurre le indagini.

Quest’atteggiamento persecutorio rischia di far crollare nei cittadini la fiducia nella giustizia. Ma siccome io ritengo che la giustizia sia un perno fondamentale della vita democratica, che la fiducia dei cittadini nella giustizia sia un valore da difendere con i denti e che queste azioni la pregiudichino fortemente, mi batterò finché avrò fiato per denunciare e rendere noti tutti i soprusi dei quali sono stato vittima.

Cari cittadini, ci risentiremo. Molto presto“- conclude Maturo.