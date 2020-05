Cusano Mutri, parte la Fase 2, Maturo: cautela e massima allerta sui rientri

Oramai li conoscono dappertutto in Campania e non solo. Giuseppe Maria Maturo e la sua squadra hanno sbalordito tutti per le scelte effettuate ma anche per la professionalità dimostrata ed il tempismo che, di fatto, ha limitato oltremodo una pandemia che a Cusano Mutri poteva, per davvero, fare danni incalcolabili.

E così, anche per la Fase 2 l’Amministrazione comunale si presenta ai cittadini con una Ordinanza chiara e trasparente che allenta le restrizioni per bambini ed i ragazzi, apre alle passeggiate per gli adulti, consente la raccolta dei funghi, regolamenta il jogging ma soprattutto detta disposizioni chiare per i rientri.

Una ripartenza alla “Maturo”, per intenderci. Completa, chiara, precisa e scrupolosa come in nessun’altra parte d’Italia, dove invece regna sovrana la confusione. Un provvedimento che mira a dettare le regole, nell’interesse esclusivo della salute pubblica senza perdere di vista le attività commerciali autorizzate all’apertura per le quali è previsto l’obbligo di un test rapido mensile. Ecco il testo.

Con decorrenza 04 maggio 2020, ferme restando le misure statali, regionali e l’ordinanza comunale n. 10, con la quale si stabiliva l’obbligo dell’uso della mascherina su tutto il territorio comunale a far data dal 12.03.2020, sul territorio comunale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni:

1. È consentito ai bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni di allontanarsi da casa per passeggiate, accompagnati da un componente maggiorenne del proprio nucleo familiare, rispettando le seguenti modalità:– dalle ore 09.30 alle ore 22.00 (la restrizione dell’orario potrebbe favorire degli affollamenti); – la distanza che ogni nucleo familiare convivente deve mantenere da ogni altro contatto è di metri cinque; – divieto assoluto di assembramento.

2. Sono consentite le passeggiate degli adulti, anche, anzi, preferibilmente nelle campagne e al di fuori dei centri abitati, al fine di evitare affollamenti nel centro urbano, sempre rispettando la distanza interpersonale di metri 5, rispettando i seguenti orari: – dalle ore 06,30 alle ore 22,00 al fine di prevenire le malattie metaboliche e cardiovascolari.

3. E’ consentito fare corse, jogging e passeggiate in bicicletta in aperta campagna, al di fuori dei centri abitati, in solitaria, con mascherina indossata al mento, che va immediatamente indossata a copertura delle vie respiratorie nel caso si dovessero incrociare altre persone, dalle ore 06,30 fino alle ore 20,00 (la restrizione dell’orario potrebbe favorire degli affollamenti);

4. E’ consentita la raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco e legna secca, nei boschi comunali, con le medesime modalità di cui al punto 2 e nel rispetto delle norme di settore, dalle ore 06,30 alle ore 20,00;

5. E’ consentito l’attingimento dell’acqua potabile presso le sorgenti naturali insistenti sul territorio, rispettando sempre una distanza interpersonale di almeno 5 metri, dalle ore 06,30 alle ore 20,00;

6. E’ consentito l’accesso al Cimitero comunale, negli orari di apertura, con le seguenti modalità:– ingresso contingentato di massimo 15 persone per volta e con distanza interpersonale di almeno 10 metri;

7. Chiunque fa rientro nel Comune di Cusano Mutri da fuori Regione o dall’estero, è obbligato a comunicarlo oltre che all’A.S.L. e al medico di medicina generale, al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale. Inoltre è obbligato ad osservare la misura della quarantena fiduciaria per 14 giorni e allo scadere della stessa a sottoporsi alla somministrazione di test rapido per SARS-COV 2 a cura dell’Amministrazione Comunale;

8. A tutti gli operatori commerciali aperti al pubblico, è fatto obbligo con cadenza mensile, di sottoporsi a Test rapido per SARS-COV 2 a cura dell’Amministrazione Comunale;

9. E’ fatto obbligo ai medici di medicina generale, di comunicare al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, i nominativi di coloro che risiedono e/o domiciliano anche temporaneamente sul territorio comunale, che presentino sintomi da SARS-COV 2;

10. E’ fatto obbligo a tutti i cittadini residenti, o che vi dimorino anche temporaneamente, di comunicare al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, e ai medici di Medicina generale, l’insorgere dei seguenti sintomi: febbre oltre i 37,5 gradi centigradi, mal di gola, tosse secca, raffreddore, dolore alle ossa, alterazione del gusto e dell’olfatto e difficoltà respiratorie;

Regole chiare “poste a tutela della salute dei cittadini, il cui buon senso deve assolutamente prevalere al fine di evitare il contagio e le patologie da Covid-19 che possono comportare anche la perdita della loro vita e dei loro cari”.