De Angelis, a Chiusano nuove azioni per prevenire i rischi di contagio

Carmine De Angelis, Primo cittadino di Chiusano San Domenico, sulla sua pagina Facebook comunica a tutti i cittadini del Comune alcuni importanti provvedimenti presi al fine di fronteggiare al meglio la situazione di emergenza di questi giorni:

“Si comunica che il Coc Chiusano, istituito dal Comune di Chiusano per emergenza CoVID- 19, ha predisposto ed attivato due importantissime azioni intraprese su tutto il territorio di Chiusano per prevenire i rischi di contagio.

1) Disinfestazione di tutto il territorio comunale

– Sarà effettuata giovedì a partire dalle ore 22.00 la disinfestazione di tutto il territorio comunale. Dalle ore 22 fino alle ore 5 avverrà il servizio di disinfezione ad opera della Ditta specializzata , coordinata dal Cov Comunale Energenza Covid- 19 Istituito dal sindaco.

2 – importantissimo: entro sabato in collaborazione con la misericordia di Chiusano, Il CoC del Comune fornirà gratuitamente nella Sede comunale e della Misericordia – centro infermieristico quasi 2500 mascherine per tutti i cittadini insieme ad un flacone di igienizzante!”