De Luca contro Governo: “si decide sulla base di spinte e pressioni”

De Luca contro il Governo. Il Presidente della Regione Campania polemico ancora una volta per le sclete governative. Il Presidente, non ha digerito le modalità utilizzate dal Governo per decidere e soprattutto le decisioni prese. Apertura totale dal 3 Giugno, senza limitazioni per nessuna regione e/o provincia. Nonostante i numeri evidenzino ancora una disparita netta tra le regioni, il Governo ha fatto già circolare in maniera ufficiosa (si attende l’ufficialità entro la serata di domani) la notizia che tutti i cittadini italiani attendevano col ansia. https://www.facebook.com/vincenzodeluca.it/

“Apprendiamo, afferma Del Luca, che ci si avvia dalla prossima settimana a una ripresa della mobilità generalizzata tra le regioni. La Campania è da sempre impegnata a tutela dell’unità nazionale. Ciò premesso, riteniamo di dover sottolineare che davvero non si comprende quali siano le ragioni di merito. “Si ha la sensazione, continua il governatore campano, che per l’ennesima volta si prendono decisioni non sulla base di criteri semplici e oggettivi ma sulla base di spinte e pressioni di varia natura.

“Se la mia regione, continua il Presidente, avesse ancora oggi un livello di contagio elevato, non esiterei a chiedere io, una limitazione della mobilità per i miei concittadini. Adotteremo, conclude De Luca, controlli e test rapidi con accresciuta attenzione per prevenire per quanto possibile, il sorgere nella nostra regione di nuovi focolai epidemici.”