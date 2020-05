De Luca:” non è stato firmato alcun accordo con il Governo”

Il Presidente De Luca, ospite della giornalista Lucia Annunziata annuncia di non aver firmato alcun accordo. Pochi minuti fa in diretta su Rai Tre, il Presidente della Regione Campania è stato intervistato nel corso del programma “Mezz’ora in più“. https://www.facebook.com/mezzorainpiu/

Annunziata salutando il governatore, gli comunica di essere stato nominato “IL NUOVE RE D’ITALIA” da una famosa testata giornalistica francese. La domanda principale rivolta al governatore campano, ospitato con il collega Giovanni Toti (governatore della Liguria), riguarda il recente accordo tra Regioni e Governo, e se tale accordo sarà in grado di coniugare ripresa economica e sicurezza sanitaria.

Il Governatore “sceriffo” campano in materia di risultati ottenuti afferma che sono state prese decisioni anticipate rispetto al Governo centrale per esigenza territoriale. “La Campania, dice De Luca, è la regione che ha il tasso più basso per morti e positivi rispetto alla propria popolazione. La Regione Campania ha ricevuto meno risorse economiche rispetto tutte le altre regioni in materia sanitaria.”

“Lei è stato, afferma Annunziata, tra quelli più attivi per la decisione di chiudere la Regione, adesso vuole riaprire o continuare con la chiusura?”

“Abbiamo deciso di chiudere, precisa il governatore campano, perché registravamo 1000 casi di contagio al giorno, tutto qui. E’ stata una scelta di prudenza, un atto di responsabilità. Cosa significa liberi tutti? Per questo non è stato firmato l’accordo con il Governo!“