Coronavirus Campania: pizze e panini a domicilio off-limits

De Luca inasprisce ulteriormente i provvedimenti governativi. Il DCPM di lunedì 8 marzo prevedeva infatti la possibilità per i negozi di effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande “con cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali”.

Dopo averlo anticipato nella serata di ieri, ospite della puntata “cartabianca” in diretta su Rai 3, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha annunciato che si aggiunge alle altre restrizioni previste dal decreto del governo: “Si creerebbero troppe occasioni di contagio, migliaia di contatti personali che moltiplicherebbero il contagio. Le mezze misure non servono, servono misure rigorose, allora forse ce la facciamo. Se non siamo rigorosi oggi rischiamo di trascinarci il problema per mesi, mesi e mesi”

Se ne deduce quindi che, mentre la spesa online è concessa, alcune app come Just Eat e e Deliveroo non potranno più lavorare, così come barbieri, parrucchieri e centri estetici.

Continua il Presidente: “Anche se il governo dice di sì, io dico di no perché se anche 100 pizzerie facessero un minimo di 10 consegne al giorno potremmo avere un migliaio di contatti, con il rischio che non si rispetti la distanza minima di un metro».