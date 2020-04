De Luca:”Stiamo facendo uno sforzo immane, stateci vicini”

Conclusa da poco la seduta del Consiglio regionale, Il Presidente De Luca ha toccato molti temi. Profonda apertura alla minoranza, dopo qualche stoccata a chi in questi giorni ha sollevato delle sterili polemiche.

“Ho sentito dire che noi non dobbiamo sostenere l’economia passiva ma quella attiva. Ma cosa significa? Non siete d’accordo a dare 2000 euro alle microimprese? Ditelo. Prendiamo atto che c’è un gruppo politico che è contrario a questo contributo.”

Si era aperto così l’intervento del Governatore della Campania. Qualche riferimento anche alle critiche per il ritardo dei pagamenti. Sostenendo che i primi pagamenti sono già cominciati nella mattinata di oggi: 2500 mandati di pagamento per le imprese e 554 mandati di pagamento per i professionisti.

“Avete esempio, afferma De Luca, di altre regioni di Italia dove si sta buttando il sangue non solo per contenere il contagio ma anche per dare una mano ai settori economici? Grazie, non a me, ma allo sforzo immane dei nostri dipendenti.”

“La Campania, conclude il Presidente, è tra le 5 regione che hanno il minor numero di morti in base alla sua popolazione. Allora chiedo a tutti i colleghi della minoranza, con sincerità il loro aiuto, dobbiamo decidere di essere uomini. Basta teoria propagandistica. Per lunedì sono previsti 6000 arrivi soltanto ad Ischia. Dovremo dalla mattina alla notte cercare di governare tantissimi ed enormi problemi, abbiamo bisogno di consapevolezza dei problemi e consapevolezza del fatto che le decisioni possono essere delle volte contradditorie. Stateci vicino ed aiutateci a governare nell’interesse dei nostri concittadini.”