Senatrice De Lucia: un nuovo importante bando per i piccoli comuni

L’uscita di un nuovo bando per i piccoli comuni è stata la notizia diffusa dalla senatrice De Lucia. La giornalista e senatrice del Movimento 5 Stelle, Danila De Lucia, dimostra ancora una volta vicinanza e attenzione al proprio territorio. Con un post di pochi giorni fa sul proprio profilo Facebook, ha informato i suoi followers circa l’uscita di un nuovo bando, per i piccoli comuni, del Ministero del Beni Culturali e del Turismo. Un bando che prevede una spesa di 30 milioni di euro. Milioni destinati al finanziamento di progetti innovativi di sviluppo turistico per favorire processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari anche al fine di promuovere attività imprenditoriali che ne accrescano l’occupazione. https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-2

“Ho provveduto – afferma la senatrice – ad inoltrare una mail ai sindaci dei comuni con meno di 5000 abitanti della provincia di Benevento, per sollecitarli a partecipare a tale bando; bando riservato proprio ai piccoli comuni. Molti centri della nostra provincia sono dotati dei requisiti utili e sarei lieta di una loro partecipazione. Sono fondi destinati all’attrattività dei centri di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e il recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali.” https://www.facebook.com/danila.delucia

“Ritengo – conclude la senatrice del M5S – che sia senza dubbio un’opportunità che non deve andare persa. Il bando in questione sembra creato proprio per territori come il nostro. Un territorio lontano dai flussi turistici classici ma ricco di storia e specificità che ne fanno un unicum.”

