Decise anche le date del calciomercato: sessione estiva rimandata a settembre, sessione invernale invariata

Dopo le decisioni ufficiali in merito alla conclusione della stagione 2019/2020, il Consiglio Federale ha anche indicato quali saranno le date utili per quanto riguarda il tesseramento in ambito professionistico per la prossima stagione, o meglio detto, le date di inizio e fine delle due fasi di calciomercato, sia estivo che di riparazione.

MERCATO ESTIVO

Un pò come se fossimo a scuola, il calciomercato estivo è stato rimandato a settembre, ma nel vero senso della parola. Difatti, la sessione estiva avrà inizio il primo settembre e terminerà il cinque ottobre.

MERCATO INVERNALE

Il mercato invernale invece si registra esattamente in linea con quanto dettato ad inizio stagione, con la finestra che si terrà nel lasso di tempo che intercorre tra il primo ed il trentuno gennaio.