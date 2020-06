Decreto Rilancio: nuovo bonus baby sitter, importo aumentato

Il “Decreto Rilancio” prevede un nuovo bonus baby sitter per fronteggiare uno dei maggiori problemi causati dalla chiusura delle scuole. Siamo nel bel mezzo della Fase 3 e si spera sia l’ultima prima del ritorno alla normalità. Ormai quasi tutti gli italiani sono tornati a lavorare, magari con modalità nuove, più smart, e ciò comporta la nascita di nuovi problemi. Uno dei più discussi negli ultimi tempi, è il problema generato dalla chiusura delle scuole. Le scuole e gli asili sono chiusi ma, gradualmente, le attività sono riprese. Questa situazione, com’è naturale, preoccupa tanti genitori. Migliaia di bambini a casa fino a settembre e migliaia di genitori che trovano difficoltà su come conciliare il lavoro con la gestione dei propri figli.

Importo del nuovo bonus baby sitter e chi può richiederlo

Il Governo ha cercato di mettere una pezza al problema già col primo “Decreto Cura Italia”, prevedendo un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting che ammontava a 600 euro. Adesso, col “Decreto Rilancio”, è possibile presentare domanda per i due nuovi bonus per i servizi di baby-sitter e per l’iscrizione ai centri estivi. L’INPS ha comunicato che sul proprio portale, già dal 5 Giugno, è possibile richiedere tale bonus con gli importi aggiornati e quindi aumentati:

1200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato, ai co.co.co., ai professionisti iscritti alla gestione separata o a casse private e agli autonomi AGO;

2000 euro per i dipendenti pubblici dei settori Sanità, Sicurezza e Ordine Pubblico;

Inoltre, possono fare domanda anche coloro che hanno già fruito della prestazione del precedente bonus baby sitter (prevista dal decreto “Cura Italia”) per un importo massimo di 600 euro (o 1.000 euro) a seconda del settore di appartenenza.

Il bonus verrà erogato direttamente dall’INPS tramite la piattaforma digitale online “Libretto Famiglia”. Dunque i beneficiari per usufruire delle risorse, dovranno registrarsi sul sito. Il bonus potrà essere riscattato entro l termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di approvazione della domanda. Ulteriori e dettagliate informazione sul sito dell’INPS https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm

https://www.lanostravoce.info/author/cesare-de-nisco/