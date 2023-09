Dentecane, città del torrone: tutto pronto per la tradizionale sagra “Hasta la cecarecchia sempre!”

In occasione della festività di Maria Santissima Addolorata, l’associazione Auxilium, in collaborazione con il comitato festa patrocinato dal comune di Pietradefusi, vi dà appuntamento i giorni 8 e 9 settembre presso la piazza Dante Troisi, per la 16esima edizione dell’evento culinario. Nel corso delle due serate si potranno degustare piatti tipici come la cecarecchia, il pizzillo e tante altre specialità. Inoltre sarà possibile assaggiare i torroni delle industrie dolciarie Garofalo, Nardone e Di Iorio. L’evento sarà allietato dalla musica di Fabio’s band. Gli organizzatori ci tengono a ringraziare il sindaco e l’amministrazione comunale per la disponibilità e vi invitano a partecipare in numerosi.