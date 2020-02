Dimissioni Mastella, De Girolamo: “una buona notizia per la città”

L’ex ministro lo aveva promesso e ha mantenuto fede alla sua decisione all’indomani della visita a Benevento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La notizia, già annunciata, delle dimissioni del primo cittadino di Benevento Clemente Mastella, ha provocato numerose reazioni.

Probabilmente l’intervento più chiacchierato e più caldo è stato quello di Nunzia De Girolamo, ex ministro per l’Agricoltura che commentando a caldo la notizia non ha usato parole leggere. La De Girolamo ha affermato:” Ormai era ostaggio di troppe richieste individuali e non adeguate al livello di un’amministrazione che avrebbe dovuto segnare il cambiamento ed invece ha abbassato il livello della politica e della città”.