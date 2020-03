Dipendenti Samte, domani manifestazione al Comune di Benevento

I rappresentanti sindacali della Samte, l’azienda in liquidazione della Provincia di Benevento che nel Sannio si occupa della gestione, la lavorazione e lo smaltimento dei rifiuti e del funzionamento degli impianti Stir, oltre che della gestione delle ex discariche annunciano che domani “si terrà un presidio permanente per sensibilizzare il Sindaco del Comune capoluogo, Clemente Mastella sulla grave situazione lavorativa ed economica in cui versano i lavoratori della società Samte srl”.

I lavoratori si ritroveranno dinanzi il Comune di via Annunziata a partire dalle 9 “fin quando non saranno prese concrete iniziative tese ad una possibile soluzione della vertenza. Considerato il momento delicato in cui versa la Nazione in merito al Coronavirus , i lavoratori adotteranno comportamenti idonei alle normative emanate dal Governo, a tutela della propria salute e quella della collettività”.

I lavoratori chiedono al Comune di Benevento e a tutti gli altri Comuni sanniti morosi di sanare la propria posizione, ovvero di versare i soldi dovuti per il conferimento dell’immondizia presso lo Stir di Casalduni che, però, da ormai un anno e mezzo e fermo a causa dei ripetuti incendi.